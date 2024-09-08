ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 31 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 31 شهيداً وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 31 شهيداً بينهم أطفال ونساء من خان يونس ورفح ودير البلح والبريج، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل ومراكز إيواء تضم مئات النازحين.

في سياق متصل، واصلت مدفعية وطائرات الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع استهداف بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشواطىء جنوب القطاع.

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