شكرا لقرائتكم خبر عن مسيّرة أوكرانية تشعل النيران بمستودع وقود جنوبي روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصاب هجوم بطائرة مسيرة من القوات المسلحة الأوكرانية مستودع وقود في منطقة بيلجورود جنوبى روسيا.

وتسبب الهجوم في اشتعال النيران فيه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأحد، نقلا عن الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف جلادكوف. حرب روسيا وأوكرانيا وقال "جلادكوف" إن طائرة مسيرة قتالية أصابت المستودع في منطقة فولكونوفسك.

وأضاف: "تسبب الانفجار في اشتعال النار بالخزانات". الطائرات المسيرة القتالية وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرًا في مهاجمة الأهداف اللوجستية والعسكرية على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة القتالية.

وفي الأشهر الأخيرة، زودت صناعة الدفاع الأوكرانية القوات المسلحة بآلاف الطائرات المسيرة الرخيصة نسبيًا، بتصاميم مختلفة ومدى متفاوت.