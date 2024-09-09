استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، استهدف منازل وتجمعاً للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنزل في حي التفاح بمدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج، كما استشهد ثلاثة آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل شمال مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي عنيف على محيط مبنى البريد بالمخيم أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

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