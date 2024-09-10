الجيش الإسرائيلي أعلن الإفراج عن قافلة للأمم المتحدة بعد احتجازها بشمال غزة

أشار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الى أن "إسرائيل أفرجت عن قافلة تضم مركبات وموظفين للأمم المتحدة كانت قد احتجزتها لأكثر من ثماني ساعات في شمال غزة يوم الاثنين".

ولفت لازاريني، الى أن "القافلة أوقفت تحت تهديد السلاح بعد نقطة تفتيش وادي غزة مباشرة مع تهديدات باحتجاز موظفي الأمم المتحدة. وألحقت الجرافات أضرارا جسيمة بمركبات الأمم المتحدة المدرعة". وأضاف "أُطلق سراح جميع الموظفين والقافلة وعادوا بأمان إلى قاعدة الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، رفض الجيش الإسرائيلي تأكيدات بأن "القافلة تنقل لقاحات شلل الأطفال"، زعم أن "الغرض من القافلة هو تبادل أفراد الأمم المتحدة".

وبدأت الحملة لتطعيم 640 ألف طفل في غزة في الأول من أيلول بعد تأكيد منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إصابة رضيع بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.