الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس متقلب نسبياً حتى نهاية الأسبوع مع اجواء خريفية وتساقط بعض الأمطار المتفرقة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق منطقة البلقان".

وحذرت من "ارتفاع موج البحر يتخطى أحياناً المترين خاصة على الشواطئ الشمالية".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح أحياناً".

ولفتت الى أن "طقس الأربعاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية. تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع احتمال تشكل خلايا رعدية، ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية، ثم يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، وفرص لتساقط أمطار خفيفة خاصة جنوب البلاد اعتباراً من المساء".

واضافت أن "طقس الجمعة غائم جزئياً إلى غائم مع أجواء خريفية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، حيث تبقى دون معدلاتها وفرص لتساقط أمطار متفرقة".