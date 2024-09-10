بلينكن وصل الى لندن قبيل زيارة مرتقبة لستارمر إلى واشنطن الجمعة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى لندن، في مستهل أسبوع حافل بالمحادثات الدبلوماسية الأميركية-البريطانية التي ستتطرق إلى ملفي الشرق الأوسط وأوكرانيا.
ويأتي وصول بلينكن إلى لندن قبل أيام من زيارة من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة إلى البيت الأبيض.
وستكون هذه ثاني زيارة لستارمر إلى واشنطن منذ توليه السلطة إثر الفوز الذي حققه حزب العمال بزعامته في انتخابات تموز والذي أنهى 14 عامًا من حكم المحافظين.
وبلينكن، أرفع مسؤول أميركي يتوجه إلى لندن منذ الانتخابات التشريعية البريطانية، سيلتقي الثلاثاء سترامر ونظيره ديفيد لامي.
وسيبحث بلينكن في شؤون آسيا والشرق الأوسط و"جهودنا الجماعية لدعم أوكرانيا"، وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أعلن فيه عن الزيارة.
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