مقتل طفل في غارة لطائرة بدون طيار والتصدي لمحاولة مهاجمة موسكو..  التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية.. قُتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأصيب شخص آخر في غارة بطائرة بدون طيار في رامينسكوي، وفقًا لحاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف.

وكتب فوروبيوف على قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": "للأسف، قُتل طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.. وضربت طائرة بدون طيار أخرى مبنى وألحقت أضرارًا بشقة في الطابق التاسع.. وتوجهت جميع الخدمات إلى مكان الحادث، كما أصيب شخص واحد".

وأضاف حاكم العاصمة “موسكو”، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 14 طائرة مسيرة في مناطق بودولسك ورامينسكوي وليوبرتسي ودوموديدوفو وكولومنا.

الدفاع الجوي يسقط ما لا يقل عن 14 طائرة بدون طيار أثناء محاولتها مهاجمة موسكو

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 14 طائرة بدون طيار أثناء محاولتها مهاجمة موسكو ومنطقة موسكو.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تتم إزالة آثار سقوط شظايا طائرة بدون طيار في منطقة مطار جوكوفسكي، حيث تم تدمير عشرات الطائرات بدون طيار في مناطق أخرى من روسيا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات هناك.

أبرز ما وقع خلال محاولة مهاجمة موسكو

ومن جانبه نشر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين سلسلة من المعلومات على قناته الرسمية على "تليجرام" في الساعة 02:32 حول الطائرات بدون طيار المدمرة المتجهة إلى العاصمة، وجاء أبرزها التالي:

- أفاد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في الساعة 05:23 بتوقيت موسكو أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة بدون طيار في مناطق بودولسك ورامينسكوي وليوبيرتسي ودوموديدوفو وكولومنا.

- تضررت المباني السكنية في رامينسكوي، وتوفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وحضرت خدمات الطوارئ ورئيس المنطقة إلى مكان الحادث.

- أصابت طائرة بدون طيار أخرى منزلًا في شارع فيسوكوفولتنايا في رامينسكوي، مما أدى إلى تضرر شقة في الطابق التاسع، وإصابة شخص واحد.

- يتم إيواء سكان رامنسكوي الذين تم إجلاؤهم في ملاجئ مؤقتة.

- يتم حالياً إزالة حطام الطائرة بدون طيار التي أسقطت في منطقة مطار جوكوفسكي.

- أفاد سوبيانين عن عمل المتخصصين في منطقة ترويتسكي في موسكو، حيث سقطت شظايا طائرة بدون طيار على أراضي منزل خاص.

- وفي الساعة 05:37 بتوقيت موسكو، أفاد سوبيانين بتدمير طائرة مسيرة أخرى للعدو في منطقة رامينسكي.

- وفقًا للجدول الزمني عبر الإنترنت، تأخرت أو ألغيت الرحلات الجوية من وإلى مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي، وذكرت الخدمة الصحفية لمطار جوكوفسكي لوكالة تاس أن المطار مغلق أمام وصول ومغادرة الطائرات.

القوات الروسية تتصدى للهجمات الأوكرانية في عدد من المناطق

- دمرت قوات الدفاع الجوي 59 طائرة بدون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك، وقال رئيس المنطقة ألكسندر بوغوماز في قناته على تيليجرام إنه لم تقع إصابات أو أضرار.

- تم تدمير طائرتين بدون طيار فوق منطقة تولا، وسقط الحطام على إحدى منشآت مجمع الوقود والطاقة، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الأمن الإقليمي بالمنطقة، ولم تقع إصابات.

- أفاد رئيس منطقة ليبيتسك إيجور أرتامونوف، بأنه تم تدمير طائرات بدون طيار، دون تحديد عددها، في مناطق يليتسكي وليبيتسكي وفولوفسكي.

- وفي منطقة كالوغا، دمرت قوات الدفاع الجوي سبع طائرات بدون طيار خلال الليل، ووفقًا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار بالبنية التحتية.