توقعات بتعافي السياحة المتبادلة بين روسيا والصين بنسبة 50%

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا.. قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية نيكيتا كوندراتييف إن التدفق السياحي المتبادل بين روسيا والصين بحلول نهاية عام 2024 سيتعافى بنسبة 50٪ من أرقام ما قبل الوباء وسيصل إلى حوالي 2 مليون رحلة.

وقال كوندراتييف في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس":"إذا نظرنا إلى التدفق السياحي المتبادل، فإننا نتوقع حوالي 2 مليون رحل، حيث سيبلغ التدفق السياحي المتبادل بين روسيا والصين هذا العام حوالي نصف أرقام ما قبل وباء فيروس كورونا، وكان هناك 4 ملايين رحلة سياحية متبادلة".

ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الصينيين الذين يزورون روسيا في عام 2024 إلى نحو مليون رحلة، وفي النصف الأول من هذا العام، زار السياح الصينيون روسيا 500 ألف مرة، وفي نفس الفترة من العام الماضي زاروها 150 ألفًا إلى 170 ألف مرة.

وأشار مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية إلى أن هذا النمو جاء بفضل آلية السفر الجماعي بدون تأشيرة التي تم تقديمها أخيرًا، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم السياح الصينيون التأشيرات الإلكترونية بشكل نشط، وأظهرت جميع الخطوات المتخذة في أغسطس 2023 لتحرير نظام التأشيرات تأثيرها الإيجابي على ذلك.

تضاعف التدفق السياحي بين روسيا وأوزبكستان

وعلى صعيد أخر قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين، أمس إن التدفق السياحي بين روسيا وأوزبكستان تضاعف في عام 2023 إلى 1.2 مليون شخص ويستمر في النمو.

وأشار ميشوستين إلى أن "التبادل السياحي يشهد نمواً ملحوظاً، والطلب عليه زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل جهودنا في تحسين توافر السفر وجودة الخدمات، وتوسيع خطوط الإنتاج، حيث تضاعف عدد السياح في نهاية العام الماضي إلى 1.2 مليون شخص، وفي النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 12% أخرى".

وأعرب رئيس الوزراء الروسي عن ثقته في أن الخطوات المشتركة الإضافية في هذا المجال، بما في ذلك عقد عام السياحة في أوزبكستان في روسيا، ستساعد في زيادة الأرقام.

وأضاف رئيس الوزراء أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف خدمة قطارات الركاب بين موسكو وطشقند في 24 سبتمبر الجاري".