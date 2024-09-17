"يسرائيل هيوم": نتانياهو يريد إقالة غالانت قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يريد أن تتم إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بوآف غالانت قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّه "من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة"، مشيرة إلى أنّ "غدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف غالانت".

وتتصاعد منذ فترة خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغالانت بشأن احتمال شن حرب واسعة على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة "حماس" حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.