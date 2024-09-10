"الخارجية الفلسطينية": مجزرة المواصي انعكاس للفشل الدولي في وقف حرب الإبادة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن مجزرة مواصي خان يونس تعد انعكاسا للفشل الدولي في وقف حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الوحيد لحماية المدنيين الفلسطينيين وخلق بيئة مناسبة لإنجاز صفقة التبادل.

وأشارت إلى أن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خان يونس والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 فلسطينيا وأكثر من 60 جريحا وعدد آخر من المفقودين هي سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تحويل كامل قطاع غزة إلى أرض خالية لا تصلح للحياة البشرية.