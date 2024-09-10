سفارة السعودية في سوريا تحتفل بإعادة افتتاح أعمالها في دمشق

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا أمس الاثنين احتفالا بمناسبة إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق.

وأعلن سعادة القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأستاذ عبد الله الحريص إعادة افتتاح أعمال السفارة في دمشق، وأشار في كلمة بهذه المناسبة إلى أن هذا اليوم يعد لحظة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد القائم بالأعمال بالإنابة حرص السفارة ومنسوبيها على بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة السورية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في دمشق وجمع من الوجهاء والمثقفين.