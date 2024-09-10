شكرا لقرائتكم خبر عن أبل: "نشعر بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" عن "خيبة أملها" إزاء الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي والذي يقضي بأن تدفع الشركة 13 مليار يورو (4ر14 مليار دولار) كضرائب متأخرة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في عام 2016 أمرا لشركة أبل بدفع ضرائب بمليارات اليورو، بدعوى أن الشركة الأمريكية تجنبت سداد الضرائب المستحقة في أيرلندا.

وقال ممثل شركة أبل "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، وفقًا لما يقتضيه قانون الضرائب الدولي". نزاع قانوني

في النزاع القانوني المطول، أقامت شركة أبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها، غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت حكم المحكمة العامة في نهاية المطاف.

وقال ممثل شركة أبل "نحن ندفع دائما كافة الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم يكن هناك اتفاق خاص على الإطلاق".

وأضاف ممثل الشركة "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، حيث إن المحكمة العامة راجعت في السابق الحقائق وأبطلت هذه الدعوى بشكل قاطع".

