خارجية ايران: نشر الأخبار الكاذبة حول نقل الأسلحة الإيرانية إلى بعض الدول هو خطوة دعائية قبيحة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الدعم الأميركي لإسرائيل مستمر دون توقف"، تزامنا مع نشر خبر وصول الطائرة الأميركية الـ500 المحملة بأنواع مختلفة من الأسلحة إلى المطارات الإسرائيلية.

واشارت الى أن "الكيان الصهيوني أسقط 36 كغم من القنابل والصواريخ على كل فلسطيني مقيم في قطاع غزة، وهو رقم قياسي عالمي من حيث الوحشية والهمجية، ولم يسبق له مثيل مقارنة بجرائم أكثر الأنظمة وحشية في تاريخ البشرية".

ولفتت الى أن "بعض الدول الأوروبية والغربية الأخرى، التي تدعي مثل أميركا أنها راعية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي وداعمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ساهمت هي الأخرى خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية في تعزيز الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني عبر إرسال أنواع مختلفة من القنابل والأسلحة الفتاكة".

وشددت على أن "نشر الأخبار الكاذبة والمضللة حول نقل الأسلحة الإيرانية إلى بعض الدول هو مجرد خطوة دعائية قبيحة وكاذبة تهدف إلى إخفاء الأبعاد الواسعة للدعم العسكري غير القانوني الذي تقدمه أميركا وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مؤكدا ضرورة "ألا تؤدي هذه الأكاذيب إلى تحويل انتباه المجتمع الدولي عن مسؤولياته في السعي لوقف آلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومحاسبة داعميه".