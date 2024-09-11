كامالا هاريس: مقتل عائشة في الضفة غير مشروع حول سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن استنكارها لمقتل الأمريكية عائشة نور في الضفة الغربية، مؤكدة أن الحادث "غير مقبول" ويثير تساؤلات مشروعة حول سلوك أفراد الجيش الإسرائيلي ، وشددت هاريس على أن هذا الحادث يتطلب تحقيقًا دقيقًا وشفافًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وفي تصريحاتها الصحفية، أوضحت هاريس أن الإدارة الأمريكية تطالب إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لضمان عدم تكرار الحوادث المشابهة، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للحصول على إجابات واضحة حول ملابسات مقتل عائشة نور. وقالت: "يجب أن تكون هناك مساءلة كاملة بشأن حادث مقتل عائشة نور، والولايات المتحدة ستواصل متابعة التحقيق لضمان تحقيق العدالة."

كما أكدت هاريس على أن واشنطن تطالب بأن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف في الحادث، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق. وأضافت: "نحن ملتزمون بمحاسبة أي شخص، سواء كان إسرائيليًا أو فلسطينيًا، يذكي العنف ويقوض عملية السلام."

وفي سياق متصل، أكدت هاريس أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول دائمة للنزاع. وقالت: "نحن نعمل على تعزيز السلام في المنطقة، ونعتقد أن محاسبة المتسببين في العنف هي خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والعدالة."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية توترات متزايدة، حيث تتواصل الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، مما يثير القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني والأمني في المنطقة. ويعكس موقف هاريس التزام الإدارة الأمريكية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط.

نتنياهو: سنعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن لمنع التهريب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم ، عن خطة لإقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن، بهدف تعزيز الأمن ومنع عمليات التهريب عبر هذه الحدود. وأكد نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود وضمان سلامة الدولة.

وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، أوضح نتنياهو أن العمل على إقامة العائق يتطلب تنسيقًا وثيقًا مع السلطات الأردنية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن. وقال: "من المهم بالنسبة لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام، وأن نعمل جنبًا إلى جنب مع جيراننا لضمان عدم استخدام هذه الحدود لعمليات التهريب أو الأنشطة غير القانونية."

وأشار نتنياهو إلى أن العائق الجديد سيشمل مجموعة من التدابير التقنية والبنية التحتية المتقدمة، التي تهدف إلى تعزيز قدرة قوات الأمن على مراقبة الحدود والتصدي لأي محاولات للتسلل أو التهريب. وأضاف: "سنعمل على تنفيذ هذه الخطة بشكل سريع وفعّال، لضمان تحقيق أقصى درجات الأمان على الحدود."

كما أكّد نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات الأمنية. وأشاد بالدور الذي تلعبه السلطات الأردنية في التعاون المشترك لمكافحة الأنشطة غير القانونية وحماية الحدود.

من جهتها، أعربت السلطات الأردنية عن تأييدها للتعاون مع الجانب الإسرائيلي في مجال الأمن على الحدود، مشيرة إلى أهمية تعزيز التنسيق لضمان استقرار وأمن المنطقة. وشددت على أن هذا التعاون يعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة