بيت عزاء للمتضامنة الشهيدة عائشة نور إيغي في بلدة بيتا جنوب نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت البلدية والمؤسسات المحلية في بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء اليوم الأربعاء، بيت عزاء للمتضامنة الأميركية التركية الشهيدة عائشة-نور إيغي، التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة يوم الجمعة الماضي.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أم بيت العزاء الذي أقيم في نادي بيتا الرياضي، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومحافظ نابلس غسان دغلس، ومسؤولون وممثلو الفعاليات، والمؤسسات الرسمية والشعبية.

وشيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، يوم الإثنين الماضي، جثمان المتضامنة عائشة-نور في مراسم عسكرية، قبيل نقله إلى تركيا. ولف جثمانها بالعلم الفلسطيني والكوفية.