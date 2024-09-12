قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وبلدة ترمسعيا ومستشفى حلحل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، مدينة قلقيلية وبلدة ترمسعيا شمال رام الله، ومستشفى حلحول الحكومي، واعتقلت أحد المرضى.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من الجهة الشمالية، وجابت عدة شوارع وأحياء، وتمركزت بحي النقار في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بعدة آليات التي جابت شوارع وأحياء بالبلدة.

واقتحم الاحتلال مستشفى حلحل في زي مدني واختطفوا مصابين، وقال مدير المستشفى صلاح طميزي، إن الكادر الطبي تفاجأ باقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني المستشفى واقسامها، واعتقالها أحد المرضى الذي يحتاج رعاية صحية.

واضاف أن اقتحام القوات الخاصة للمستشفى يعتبرا انتهاكا واضحا للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية التي تحرم اقتحام المشافي والمؤسسات الصحية.