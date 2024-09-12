الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في ​كوريا الجنوبية​، أنّ الجيش الكوري الشّمالي "أطلق صباح اليوم قرابة السّاعة 07:10 (22:10 الأربعاء ت غ) من بيونغ يانغ، صواريخ باليستيّة قصيرة المدى باتجاه البحر الشّرقي" المعروف أيضًا باسم بحر اليابان.

وأشارت في بيان، إلى أنّ الجيش الكوري الجنوبي بصدد تحليل هذه التّجربة الصّاروخيّة الجديدة، كما أنّه "يتبادل من كثب المعلومات مع السّلطات الأميركيّة واليابانيّة، بينما يعزّز المراقبة واليقظة استعدادًا للمزيد" من التّجارب الصّاروخيّة الكوريّة الشّماليّة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّها رصدت إطلاق ​الجيش الكوري الشمالي​ صاروخًا باليستيًّا واحدًا على الأقل.

وكان قد أكّد زعيم كوريا الشماليّة كيم جونغ أون، في خطاب ألقاه هذا الأسبوع، بمناسبة الذّكرى السّادسة والسّبعين لقيام النّظام في بلاده، أنّ كوريا تعتزم تعزيز ترسانتها النّوويّة "للتّعامل مع أيّ أنشطة تهديديّة تشكّلها الدّول المنافسة المسلّحة نوويًّا".