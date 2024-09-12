وفاة رئيس البيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري عن 86 عامًا بعد صراع مع السرطان

توفّي رئيس ​البيرو​ الأسبق ألبرتو فوجيموري (Alberto Fujimori) في ليما، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد بضعة أشهر من العفو عنه لأسباب صحيّة وخروجه من السّجن حيث كان يقضي عقوبةً لمدّة 25 عامًا، بتهمة "ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة".

وأشار أبناء الرّاحل، كيكو وهيرو وساشي وكينجي فوجيموري، في تصريح، إلى أنّ "بعد معركة طويلة مع مرض السّرطان، غادر والدنا ألبرتو فوجيموري لتوّه للقاء الربّ. نطلب من الّذين أحبّوه أن يرافقونا في الصّلاة من أجل الرّاحة الأبديّة لروحه".

وفوجيموري الياباني الأصل الّذي حكم البيرو بين عامَي 1990 و2000، أمضى 16 عامًا في سجن شرقي ليما، قبل أن يُطلق سراحه في كانون الأوّل الماضي، بموجب عفو صدر عنه لدواع صحيّة. وفي أيّار الماضي، أعلن أنّ الأطباء شخّصوا إصابته بورم خبيث في اللّسان.