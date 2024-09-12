الحاج: الانتقال إلى الطابع الإلكتروني يجب ان يكون تدريجياً ومترافق مع خطوات معينة

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج الى ان "على اثر مشاركتنا في اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني يصح المثل: "من تحت الدلفة لتحت المزراب"، لان وللأسف لا امكانية لتحقيق الطابع الإلكتروني إلا للمعاملات الرسمية الممكننة اساساً وهي لا تتجاوز العشرة في مئة من مجمل المعاملات الرسمية، على ان يلصق طابع مسحوب الكترونياً عبر الات الدفع P.O.S والتي ستأخذ جعالة قدرها 5٪؜ من مجموع ايرادات تتخطى125 مليون دولار حسب مشروع موازنة 2025، وهي حكماً ستفوز بها شركات محظية كالعادة".

وأكد أن "اي انتقال إلى الطابع الإلكتروني يجب ان يكون تدريجياً ومترافق مع الخطوات التالية: البدء بورشة عمل مكننة كل المعاملات الادارية بعد تبسيط اجراءاتها وفق ما نصت عليه استراتيجية التحول الرقمي التي أقرّت من الحكومة. اصدار مرسوم الإسناد والتوقيع الالكتروني تطبيقاً لقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وحسم الخلاف الحاصل في مجلس الوزراء حول الموضوع".

واضاف "اجراء مسح للمعاملات التي بحاجة إلى رسم طابع واستبدال رسم الطابع برسم آخر ضمن كلفة اجراء المعاملة، للمعاملات التي لا تحتاج إلى إضفاء صفة المستند الرسمي عليها. كما العمل مؤقتاً على اعطاء إيصال بالطابع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية يقوم صاحب المعاملة بطبع الإيصال بعد تسديد ثمنه الكترونياً، او عبر فتح "الشباك موحد" للإدارات الدولة في جميع الاقضية يدفع فيها الإيصال نقداً او عبر شيكات مسحوبة. حتى انجاز التحول الرقمي وإمكانية تعميم الطابع الإلكتروني على جميع المعاملات تقوم الادارة بتركيب آلات وسم في جميع الادارات الرسمية".