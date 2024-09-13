دعوات لصلاة الغائب في المساجد على روح الناشطة عائشة نور

ياسر رشاد - القاهرة - دعوات لإقامة صلاة الغائب بعد ظهر اليوم الجمعة، على جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور إزغي إيغي، في عموم المساجد على روحها، التي وصل جثمانها اليوم إلى تركيا، وكانت قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة سلمية في الضفة الغربية المحتلة قبل أسبوع .

وبعد مراسم أقيمت داخل مطار إسطنبول بحضور والي المدينة داود غول ومسؤولين آخرين، نقل الجثمان عبر طائرة من إسطنبول إلى ولاية إزمير غربي تركيا.

ونقل جثمان عائشة نور من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، أمس الخميس، ومن ثم إلى إسطنبول صباح اليوم.

ومن المقرر أن تدفن الناشطة في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية آيدن غرب تركيا.

دعوات لصلاة الغائب:

دعا نشطاء أتراك ومنظمات مجتمع مدني إلى إقامة صلاة الغائب بعد ظهر اليوم في عموم مساجد البلاد على روح الناشطة التركية الأميركية.

كما دعت منظمة الإغاثة الإنسانية التركية إلى إقامة صلاة الغائب في مسجد الفاتح التاريخي في قلب مدينة إسطنبول بعد ظهر الجمعة.

وكان والد الناشطة التركية محمد سعاد إيغي أكد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة الأميركية من أجل التحقيق في مقتل ابنته، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تهب لإنقاذ ورفع الظلم عن مواطنيها في كل العالم إلا إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل، بحسب وصفه.