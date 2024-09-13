ملالا يوسف زاي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت ملالا يوسف زاي الناشطة الباكستانية، الحائزة جائزة «نوبل للسلام»، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالبت بمحاسبة إسرائيل، منددة بهجماتها على المدارس، التي كانت بمثابة ملاجئ لآلاف النازحين.

وفي بيانها، وصفت ملالا هجمات إسرائيل على مدارس غزة بأنها مروعة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا الذين تضرروا بسبب العنف، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم (الجمعة).

وأكدت الناشطة الباكستانية على الخسائر الفادحة التي يتكبدها عمال الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى أن المتطوعين من الأمم المتحدة يُقتلون أيضاً في الصراع.

عمال الإغاثة الإنسانية

وأضافت ملالا أنه لا يتعين استهداف المدارس ولا عمال الإغاثة الإنسانية، في أي صراع، مشددة على أنه يجب محاسبة إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ودعت أيضاً إلى اتخاذ إجراء عالمي عاجل لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الصادر أمس (الخميس)، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 41 ألفاً و118 قتيلاً، إلى جانب أكثر من 95 ألفاً و125 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاء قصف إسرائيل رداً على هجوم «حماس» على أراضيها.