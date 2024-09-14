استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال تسعة شهداء بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، إثر استهداف الاحتلال منزلاً في حي التفاح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة العطار بمدينة خانيونس، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال الخليج 365 الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، مخلفاً دماراً واسعاً في ممتلكات ومنازل الفلسطينيين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط