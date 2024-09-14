أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 7 سفن حربية مسلحة بـ 48 صاروخ "كروز"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ 16 سفينة حربية في البحر الأسود، سبع منها مسلحة بما يصل إلى 48 صاروخ "كروز" من طراز (كاليبر).

وذكرت البحرية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه "لا توجد سفن معادية في بحر آزوف، فيما تحتفظ روسيا أيضا بخمس سفن حربية في مهمة قتالية في البحر المتوسط، أربع منها مسلحة بما يصل إلى 24 صاروخ (كاليبر)".

الجيش الأمريكى يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لجماعة الحوثى فى اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من تدمير ثلاث طائرات بدون طيارمسيرة ومركبة دعم واحدة خاصة بجماعة الحوثى فى اليمن.

وأفادت "سنتكوم" في بيان مقتضب بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث مسيرات ومركبة دعم واحدة في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف البيان إن هذه الأنظمة تشكل تهديدًا خطيرًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت "سنتكوم" إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.