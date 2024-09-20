البستاني طلب من وزارة الصحة تسلم مبنى مستشفى دير القمر لتجهيزه وتشغيله

اشار النائب فريد البستاني الى "بما ان وزارة الصحة في صدد تطوير الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعمل لزيادة عدد الأسرّة، من هذا المنطلق، نطلب من الوزارة تسلم مبنى مستشفى دير القمر الحكومي الحاضر والذي تم الانتهاء من بناء اول طابقين فيه، على أن تقوم الوزارة بتجهيزه وتشغيله. وبذلك يتم تأمين الاستشفاء لأهلنا في عدد كبير من قرى وبلدات الشوف، ويُحَدّ من الضغط على مستشفى سبلين الحكومي".

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