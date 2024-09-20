قدّم النائب ابراهيم كنعان اليوم صباحاً العزاء للنائب علي عمار وأفراد عائلته في برج البراجنة باستشهاد نجله مهدي. واذ أكد كنعان شجبه للجريمة التي تخطت ببشاعتها كل المعايير القانونية والإنسانية ، متقدماً بالعزاء لعائلات الشهداء ومتمنياً السلامة والشفاء للجرحى، شدد على أن المرحلة تتطلّب أكثر من أي وقت مضى خلق مساحات مشتركة بين اللبنانيين، للالتقاء على ما يزيد مناعة وطنهم، ويسهم بقوة وحدتهم في إعادة ترميم البنيان المتصدّع لمؤسساته الوطنية لمواجهة التحديات الضخمة التي يواجهها شعبنا.

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان معزيا عمار باستشهاد نجله: المرحلة تتطلّب خلق مساحات مشتركة بين اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.