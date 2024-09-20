الأمن البلغاري: لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر ببلغاريا من تلك التي استخدمت بتفجيرات لبنان

أكد الأمن البلغاري، أنه "لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر ببلغاريا من تلك التي استخدمت بتفجيرات لبنان".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن القومي في بلغاريا، بأن "الدولة لم تقم بتوريد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان مؤخرًا، ولم تكن بلغاريا وسيطًا في المعاملات التجارية في هذا المجال".

وأضافت الوكالة في تعليقها على ما نشرته وسائل إعلام بلغارية: "فيما يتعلق بالمنشورات الإعلامية التي تزعم بأن شركة مسجلة في المجر قامت بتسليم شحنات من معدات الاتصالات (البيجر) إلى منظمة حزب الله اللبناني التي انفجرت في لبنان وسوريا لاحقًا، تفيد الوكالة بأنه لم تتم أية إجراءات جمركية مع هذه البضائع في أراضي المجر".

وذكرت المخابرات البلغارية كذلك، أنها بدأت مع المؤسسات ذات العلاقة، بتنفيذ عمليات تدقيق "فيما يتعلق بتورط شركة مسجلة في بلغاريا".

من جانبه أفاد التلفزيون الوطني البلغاري، بأن شركة Norta Global Ltd، هي مسجلة في الواقع على عنوان أجنبي ولا تمارس أي أنشطة في بلغاريا.