فون دير لايين أعلنت مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو للدول المتضررة من العاصفة "بوريس"

أعلنت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لايين، تقديم مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو لأربع دول في وسط أوروبا، ضربتها العاصفة "بوريس"، وذلك في أعقاب لقاء مع زعمائها في بولندا، لمناقشة مساعدة المناطق والسكان المتضرّرين من الفيضانات.
ولفتت إلى أنّ "مشاهدة الدّمار والخراب جرّاء الفيضانات أمرًا يفطر القلب بالنّسبة إليّ. لكن يتوجّب عليّ القول إنّ التّضامن الهائل بين شعوب بلداننا كان مؤثّرًا"، مشيرةً إلى أنّه يمكن للاتحاد الأوروبي اللّجوء إلى موارد ماليّة في صندوق التّضامن، لاستخدامها بغرض "المساعدة في تمويل الإصلاح وإعادة الإعمار".
وأوضحت فون دير لايين أنّ "للوهلة الأولى، من الممكن استخدام 10 مليارات يورو من أرصدة التّماسك لصالح الدّول المتضرّرة. هذا ردّ فعل طارئ في الوقت الحالي".
ومنذ الأسبوع الماضي، تسبّبت الرّياح العاتية والأمطار الغزيرة والفيضانات الاستثنائيّة، في مقتل 24 شخصًا، هم 5 في تشيكيا، 5 في النّمسا، 7 في بولندا و7 في رومانيا.
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