خارجية روسيا: قلقون إزاء التطورات بلبنان وتفجير أجهزة الـ"بيجر" نوع جديد من الأعمال الإرهابية

أكّدت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ماريا زاخاروفا، "أنّنا نشعر بقلق عميق إزاء التطوّرات الخطيرة في الجمهوريّة اللّبنانيّة"، وذكرت أنّ "في 19 أيلول الحالي، قامت الطّائرات الإسرائيليّة بسلسلة من الغارات المكثّفة على عدد من المناطق في جنوب ​لبنان​، وقبل ذلك، وعلى مدى يومين متتاليين في 17 و18 أيلول، تعرّض لبنان لهجمات إرهابيّة غير مسبوقة، وكانت هجمات إلكترونيّة".

وأوضحت أنّ "عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، سقطوا ضحايا لهذه الهجمات، كما أُصيب آلاف الأشخاص"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ المجتمع العالمي. لم يسبق أن حدث شيء من هذا القبيل. لقد وقعت هجمات إرهابيّة أودت للأسف بأرواح عدد أكبر من الأشخاص، وعانى منها عدد أكبر من النّاس، ولكن هذا نوع جديد تمامًا من الأعمال الإرهابيّة، الّتي تجمع بين هذا الحجم واستخدام التقنيّات الجديدة الّتي تبدو ذات طبيعة مدنيّة، ولكنّها تُستخدم لأغراض إرهابيّة".