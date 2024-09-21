جريح بطعنة سكين خلال اشكال في سير ـ الضنية

وقع اشكال في بلدة سير ـ الضنية بين ا. ا. من جهة وع. ع. من جهة أخرى، تطور الى عراك وتضارب بالأيدي نتج عنه اصابة الاخير بطعنة سكين بيده، ليتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. وباشرت القوى الامنية تحقيقاتها في الحادثة.

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