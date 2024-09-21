حزب الله: استهداف دبابة ميركافا في مرتفع أبو دجاج

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بعد متابعة ومراقبة لجنود العدو وعند وصول دبابة ميركافا إلى مرتفع أبو دجاج استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:26 من مساء يوم الجمعة 20-9-2024، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 20-9-2024 مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية. ‏