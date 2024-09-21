استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم قلنديا بمدينة القدس.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة القدس، لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

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