اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "بحصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة المعيصرة في كسروان حيث أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ثلاثة شهداء وتسعة جرحى في حصيلة أولية للغارة على المعيصرة في كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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