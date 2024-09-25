LBC: المستهدف في الغارة على المعيصرة هو الشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في حزب الله

افادت قناة الـLBC، بأن المستهدف في الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان، هو الشيخ محمد عمرو مسؤول جبل لبنان والشمال في "حزب الله" وهو من البلدة.

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