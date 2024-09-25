الأبيض تسلّم شحنة مساعدات تركية وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار بيروت

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض شحنة مساعدات تركية وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي على متن طائرة تركية لدعم القطاع الصحي، في حضور السفير التركي علي باريش اولوصوي وقائد جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري.

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