أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي صفارات الإنذار في محيط صفد، في حين أشارت قناة "المنار" إلى إطلاق صلية صاروخية ثقيلة من المنطقة الحدودية باتجاه إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في محيط صفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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