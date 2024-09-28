افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن "غارة عنيفة على قمٌل في منطقة التويتي، ومعلومات عن سقوط إصابات"، لافتا الى أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الغارة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة عنيفة على قمٌل في منطقة التويتي ومعلومات عن سقوط إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.