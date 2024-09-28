أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الغارات الإسرائيلية على البقاع، حتى اللحظة، شملت: الهرمل، بعلبك، يونين، شعت، الحلانية، جرود طاريا، الخضر، شمسطار، نبحا، حربتا، البزالية، بوادي، مزرعة الضليل، بيت شاما، مشغرة، سحمر، لبايا، يحمر، تلال ميدون.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الغارات الإسرائيلية شملت العديد من القرى والبلدات في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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