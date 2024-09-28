"واشنطن بوست": حركة المرور العسكرية ازدادت على الطرق السريعة إلى شمال إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن حركة المرور العسكرية ازدادت على الطرق السريعة إلى شمال إسرائيل وقرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تقول إنها مستعدة لغزو بري.

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