"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك والنبي شيت وطاريا وجنتا وسرعين وطليا

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن أن "الطيران الاسرائيلي شن 10 غارات على طاريا"، كما ان الغارات استهدفت بعلبك والنبي شيت وجنتا وسرعين وطليا".

ولفت الى ان "بعلبك الهرمل شهدت ليلة دامية، حيث تحولت الهرمل وبعلبك وبوداي وشعت والنبي شيت وتمنين وغيرها الى كتل من النار ودمرت بيوت ومزارع، ووحولتها الى خراب. كما حولت الاحراج الى كتل نار"، لافتا الى ان "لا تزال قرى محافظة بعلبك الهرمل الى القصف العنيف".