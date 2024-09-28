علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح له، على إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، معتبراً أنه "إنجاز مهم لأمن إسرائيل وليعلم أعداؤنا أن من يهاجمنا سيموت".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد بشأن إعلان إسرائيل تصفية نصر الله: إنجاز مهم لأمن إسرائيل وليعلم أعداؤنا أن من يهاجمنا سيموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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