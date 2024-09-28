خارجية ايطاليا دعت مواطنيها في لبنان إلى مغادرته فورا

عبّر وزير خارجية ايطاليا أنطونيو تاجاني عن "قلقه من تصاعد العنف في لبنان، وخصوصا بعد سقوط الصواريخ على مقر "حزب الله" في بيروت"، داعيا "مواطنيه في لبنان إلى مغادرته فورا".

واشار الى انني "أتابع تطور الأزمة في الشرق الأوسط، وانا على اتصال دائم مع سفارتنا في بيروت، وأدعو مرة أخرى جميع الإيطاليين إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، وأدعوهم الى التواصل مع السفارة الإيطالية في بيروت".