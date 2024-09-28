اشار مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة "فرانس برس"، الى أن "الاتصال فقد بأمين عام "حزب الله"، السيد حسن نصرالله منذ مساء الجمعة".
وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، للوكالة، بأن "الاتصال فقد بنصرالله منذ الجمعة"، لكنه لم يؤكد مقتله.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب. عن مصدر مقرب من حزب الله: الاتصال فُقِد بنصرالله منذ مساء الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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