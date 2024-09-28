أعلن الجيش الإسرائيلي الإستعداد لـ"تصعيد أوسع"، مشيراً إلى أن "قواتنا في حالة تأهب قصوى".
وفي حين لفت إلى أن "معلوماتنا الاستخباراتية بشأن مقتل أمين عام حزب الله" حسن نصر الله مؤكدة"، أشار إلى أنه نأمل أن يؤدي مقتل نصر الله إلى تغير سلوك حزب الله".
كما أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "نركز على إزالة تهديدات شن الهجمات الإرهابية بما فيها الصواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتصعيد أوسع وقواتنا في حالة تأهب قصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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