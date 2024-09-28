رويترز عن مصادر: نقل المرشد الإيراني إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر، بأنه تم نقل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

كما أشارت الوكالة إلى أن إيران على اتصال دائم بـ"حزب الله" وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد الخطوة التالية.