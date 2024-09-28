الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن "يكون طقس خريفي مستقر ودافئ نسبياً، مع درجات حرارة عظمى فوق معدلاتها الموسمية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وأجواء باردة نسبياً خلال الليل في المناطق الجبلية والداخلية حتى بعد ظهر الاثنين، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، فيتحول الطقس إلى متقلب وممطر أحياناً اعتباراً من ليل الاثنين/الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتصبح دون معدلاتها الموسمية".

وذكرت أن "طقس لبنان اليوم، صافٍ إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، ودون تعديل يذكر فوق الجبال، والتي تبقى فوق معدلاتها. يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً".

واشارت الى أن "طقس الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وملموس فوق الجبال. كما تنشط الرياح أحيانًا، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات".

ولفتت الى أن "طقس الإثنين غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل. يتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم، ويتكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار متفرقة اعتباراً من الليل".

واضافت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً. تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً، خاصة في المناطق الجبلية والشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال ٥٠ كلم/ساعة، خاصة شمال البلاد، ويرتفع معها موج البحر".