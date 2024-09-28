شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: التحول للدعم النقدى يساهم فى وصول الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، إجراء مناقشات موسعة حول التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي، مؤكداً أن الدعم النقدي يساهم في وصول الدعم لمستحقيه وحوكمة منظمة الدعم وبالتالي يقضي علي الفساد ويحقق العدالة الإجتماعية في وصول الدعم لمن يستحق.

وأكد "الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني، دائما يناقش القضايا الهامة والشائكة من أجل الوصول إلي رويء وحلول واقعية لتلك القضايا الأزلية مثل قضية الدعم النقدي بدلا من العيني، وتابع قائلاً: وهذا يرجع إلي ان الحوار الوطني يضم كافة الاطياف السياسية والشخصيات العامة والمتخصصة وتجري نقاشات موسعة ومساحات مشتركة في الحوار حتي الوصل لصياغة حلول منطقية تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأشار " الكحيلي" إلي أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث يتيح للأسر مرونة أكبر في استخدام الموارد المالية وفقًا لاحتياجاتها الفعل، موضحاً أن تحويل الدعم إلى نقدي يسهم بشكل كبير في الحد من الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي، كما يعزز من وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية.

وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه سوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.