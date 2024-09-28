إعصار هيلين يترك الملايين بلا كهرباء

تسبب الإعصار هيلين في مقتل العشرات وتدمير مليارات الدولارات في مساحة واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة أثناء مروره، كما ظل أكثر من ثلاثة ملايين عميل بدون كهرباء حتى نهاية الأسبوع، وبالنسبة للبعض ظل هناك تهديد مستمر بالفيضانات.

الفئة الرابعة

ووصل هيلين إلى الشاطئ في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة) ثم تحركت بسرعة عبر جورجيا وكارولينا وتينيسي، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وتدمير المنازل وإرسال الجداول والأنهار فوق ضفافها وإجهاد السدود.

وانقطعت الطرق في غرب ولاية كارولينا الشمالية بشكل أساسي بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات التي أجبرت على إغلاق الطريق السريع 40 والطرق الأخرى.

الناس العالقون

وترك الإعصار الناس عالقون تمامًا، بدون خدمة خلوية، ولا كهرباء، وتمت مئات عمليات الإنقاذ من المياه، ولم تكن هناك أي عملية أكثر دراماتيكية من تلك التي حدثت في مقاطعة يونيكوي الريفية في شرق تينيسي، حيث تم انتشال العشرات من المرضى والموظفين بواسطة مروحيات من فوق سطح مستشفى كان محاطًا بمياه نهر غمرته.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن يحوم الإعصار، الذي أصبح الآن إعصارًا ما بعد المداري، فوق وادي تينيسي، وظلت العديد من التحذيرات من الفيضانات والفيضانات المفاجئة سارية في أجزاء من جنوب ووسط جبال الأبلاش، بينما غطت تحذيرات الرياح العاتية أيضًا أجزاء من تينيسي وأوهايو.

قتلى هيلين

ومن بين القتلى الذين بلغ عددهم 44 شخصًا على الأقل في العاصفة، منهم ثلاثة رجال إطفاء وامرأة وتوأمها البالغان من العمر شهرًا واحدًا، وامرأة تبلغ من العمر 89 عامًا سقطت على منزلها شجرة، ووفقًا لإحصاء وكالة أسوشيتد برس، وقعت الوفيات في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا.

وفي منطقة جزر ديفيس الثرية في تامبا، حيث عاش رياضيون نجوم مثل، ديريك جيتير، وتوم برادي، واصل السكان تنظيف آثار العاصفة التي خلفها هيلين.

ولم تشهد الأحياء التي تقع بالقرب من وسط مدينة تامبا، والتي يقطنها نحو 5000 شخص عاصفة مثل التي شهدتها يوم الجمعة، لم يمت أحد، لكن المنازل والشركات والشقق غمرتها المياه.

عمليات الإخلاء

وحذرت السلطات السكان من ضرورة إخلاء منازلهم، وقد فعل الكثير منهم ذلك، لكن البعض الآخر بقي في أماكنهم،

وفي ولاية كارولينا الشمالية غمرت بحيرة ظهرت في أحد الأفلام سدًا، وتم إخلاء الأحياء المجاورة، على الرغم من عدم وجود مخاوف فورية من انهيار السد، كما تم إجلاء الناس من مدينة نيوبورت بولاية تينيسي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، وسط مخاوف بشأن سد قريب من هناك، على الرغم من أن المسؤولين قالوا لاحقًا إن الهيكل لم ينهار.

وضربت الأعاصير بعض المناطق، بما في ذلك واحد في مقاطعة ناش، بولاية كارولينا الشمالية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.

وسجلت مدينة أتلانتا مستوى قياسيا من الأمطار بلغ 11.12 بوصة (28.24 سنتيمترًا) خلال 48 ساعة، وهو أعلى مستوى تشهده المدينة خلال يومين منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1878، حسبما ذكر مكتب مناخ ولاية جورجيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وغمرت المياه بعض الأحياء بشدة لدرجة أنه لم يتبق من الماء سوى أسقف السيارات.

حدوث فياضانات

فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في ولاية كارولينا الشمالية قد تكون أسوأ من أي فيضانات شهدتها الولاية خلال القرن الماضي، وأرسل الحرس الوطني التابع لجيش ولاية كونيتيكت مروحية للمساعدة.

هيلين:

كان هيلين هو الإعصار الثامن الذي يحمل اسمًا لموسم الأعاصير الأطلسي، والذي بدأ في الأول من يونيو، وتوقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي موسمًا أعلى من المتوسط هذا العام بسبب درجات حرارة المحيط الدافئة القياسية.