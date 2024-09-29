شكرا لقرائتكم خبر عن خلال غارة إسرائيلية.. اغتيال قيادي بارز في حزب الله ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن اغتيال حسن خليل ياسين، القيادي البارز في حزب الله اللبناني خلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح أن "ياسين" يعد أحد كبار مسؤولي مركز الاستخبارات في الحزب، وشغل منصب رئيس القسم المسؤول عن تحديد الأهداف العسكرية والمدنية المراد استهدافها. الحرب في لبنان سبق وأعلن جيش الاحتلال اليوم، إنه يواصل الهجوم على أهداف حزب الله وأنه قصف 140 موقعًا في موجة هجمات منذ الليلة الماضية.

وأكد أنه قصف أكثر من 140 موقعًا للحزب بما في ذلك مبان تخزن أسلحة فيها، وأن حوالي 100 صاروخ أطلقت من دول مجاورة منذ صباح اليوم صوب مناطق الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل أعلن حزب الله مسؤوليته عن شن عدة هجمات على إسرائيل، وانطلقت صافرات الإنذار للتحذير من صواريخ، خاصة في الشمال.