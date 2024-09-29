أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر عسكري، بـ"أنّنا نفّذنا عمليّة اغتيال لقيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونتحقّق من مصيره".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في "حزب الله" بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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