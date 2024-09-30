مقتل ١٠٩ شخصا وإصابة ٣٦٤ جراء الغارات الاسرائيلية في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة روسيا اليوم نقلا عن مصادر طبية في لبنان، بمقتل 109 أشخاص وإصابة 364 آخرين منذ صباح امس الأحد جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية.

وقالت، إن طواقم الدفاع المدني تعمل حتى اللحظة على رفع أنقاض المباني والمنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية.

وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى "ارتفاع عدد شهداء مجزرة عين الدلب (شرق صيدا) إلى أكثر من 40 شهيدا وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن عشرات المفقودين تحت الركام".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إن "33 شهيدا و97 جريحا سقطوا اليوم نتيجة العدوان الاسرائيلي اليوم على محافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد.